РИАМО - 15 авг. Доходы Государственной Третьяковской галереи впервые достигли отметки свыше 1 миллиарда рублей, при этом объем госсредств в финансировании снизился до 32%, пишет в четверг газета «Известия».

Больше доходы только у петербургского Эрмитажа – в 2,5 раза выше — 2,5 миллиарда рублей. На эти два музея-гиганта в прошлом году пришлась почти четверть всех заработков федеральных музеев. Их доходы стали почти наравне с размером госсубсидий. По мнению экспертов, эта ситуация во многом обусловлена высокими ценами на билеты. В регионах цены ниже, но местные музеи тоже стали зарабатывать больше.

«Доходы в этом случае не самоцель, деньги — как собственные, так и государственные — идут на развитие музеев, которые становятся драйверами роста экономики регионов», — отметили в министерстве культуры РФ.

По словам гендиректора Третьяковки Зельфиры Трегуловой, если в 2014 году доля госсредств в бюджете музея составляла 68%, то в 2018-м при том же объеме госфинансирования она снизилась до 32%.

Она подчеркнула, что остальную выручку сделали собственные заработки музея, а также привлеченные средства благотворителей и меценатов.

Тенденция, связанная с тем, что заработки музеев сопоставимы или даже превышают госсубсидии, характерна для большинства федеральных институций. В прошлом году их внебюджетные доходы достигли в общей сложности 15,5 миллиарда рублей (рост на 45% в сравнении с 2017-м). При этом госфинансирование составило 17,5 миллиарда рублей.

«Наиболее успешные и посещаемые из них самостоятельно зарабатывают до 70% средств на содержание и развитие. Это позволяет им не только формировать экспозиции, привлекая дополнительных посетителей, но и делает их драйверами развития территорий», — отметил глава департамента музеев министерства культуры Владислав Кононов.

По мнению члена Российской академии художеств Сергея Заграевского, на сегодняшний день билеты стоят слишком дорого, что идет вразрез с идеей, что музеи, как просветительские учреждения, должны быть общедоступны.

«Одних льготных билетов для школьников, студентов или пенсионеров недостаточно. <…> Доступ в музеи должен быть бесплатным или по символической цене», — прокомментировал он.

Сейчас семейный вход в Третьяковку стоит 1,5 тысячи рублей (500 рублей на человека), а в главный музейный комплекс Эрмитажа — в 2,1 тысячи рублей (700 рублей с человека). При этом за рубежом цены на билеты в крупные музеи еще выше. Например, посещение Национального музея Прадо в Мадриде обойдется в 15 евро (1,1 тысячи рублей) с человека, Метрополитен-музея в Нью-Йорке — $25 (1,6 тысячи рублей).