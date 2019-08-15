Утром 15 августа 2019 года пассажирский самолет Airbus А-321, летевший по маршруту аэропорт Жуковский – Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузном поле неподалеку от деревни Рыбаки в Раменском. Благодаря грамотным действиям пилотов и экипажа в результате жесткой посадки лайнера в Подмосковье никто из 226 пассажиров и 7 членов экипажа не погиб. Пассажиров оперативно эвакуировали и оказали необходимую помощь врачей и психологов. Общую картину ЧП в Раменском смотрите в инфографике РИАМО.