РИАМО - 15 авг. После аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Раменском округе за медпомощью всего обратились 55 человек, одна пострадавшая обращалась за помощью в Жуковскую городскую клиническую больницу, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«За медпомощью на месте обратились 55 человек, 29 человек были доставлены в Раменскую центральную районную больницу, в том числе 10 детей и одна беременная женщина. В результате одна женщина была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, остальные пострадавшие после осмотра врачами отпущены домой», — говорится в сообщении.

Еще одна пострадавшая обратилась в Жуковскую городскую клиническую больницу с травмой, женщина находилась в состоянии средней степени тяжести. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Самолет Airbus А-321, летевший из Жуковского в Симферополь, экстренно приземлился кукурузном поле в Раменском городском округе. В двигатель самолета, по данным авиакомпании «Уральские авиалинии» и экстренных служб, попали птицы. Экипаж авиалайнера сумел посадить самолет и избежать трагедии. Всех пассажиров эвакуировали на автобусах и доставили в аэропорт «Жуковский».

По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).