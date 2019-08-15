РИАМО - 15 авг. Администрация Раменского района по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева организовала вывоз пассажиров на автобусах в аэропорт, там для них организовали питание и размещение, сообщил временно исполняющий полномочия главы Раменского муниципального района Николай Воробьев.

Самолет Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском городском округе. На борту находилось 226 пассажиров, всех эвакуировали и доставили в аэропорт «Жуковский». По факту происшествия СКР возбудил уголовное дело.

«Муниципалитет, администрация Раменского района по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева организовала подъезд и организацию вывоза пассажиров нашими автобусами в аэропорт», — сказал Воробьев.

Он добавил, что в воздушной гавани уже организовано питание, размещение пассажиров в гостиничном фонде, который принадлежит аэропорту.

В результате аварийной посадки самолета за медпомощью обратились 55 человек. Сейчас одна женщина остается в больнице.

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