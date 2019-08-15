РИАМО - 15 авг. Мосгорсуд не удовлетворил жалобу адвокатов Егора Жукова, обвиняемого в участии в беспорядках, и оставил его под стражей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«По Егору Жукову постановление о заключении под стражу, вынесенное районным судом, оставлено без изменения», - сказал собеседник агентства.

Суд Москвы арестовал студента ВШЭ Жукова 2 августа. Он останется под стражей до 27 сентября 2019 года.

По данным ряда СМИ, в суде отказали защите в ходатайстве об избрании молодому человеку в качестве меры пресечения домашний арест или залог в размере 1 миллион рублей. Деньги были готовы внести родители Жукова. Помимо этого, личные поручительства за парня суду передали его однокурсники и преподаватели.

Жукова задержали во время митинга 27 июля на Тверской улице. По данным ГУ МВД России по столице, в этот день за различные правонарушения на несогласованной акции протеста были задержаны более тысячи человек. По факту массовых беспорядков СК возбудил уголовное дело.