РИАМО - 15 авг. На полигоне, ближайшем к месту аварийной посадки самолета в подмосковном Раменском округе, нет кормовой базы для птиц, он закрыт, кроме того, расстояние от полигона до места инцидента слишком велико, сообщил зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

В четверг пассажирский лайнер Airbus А-321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку посреди кукурузного поля в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа из-за попадания в двигатель птиц. На борту находилось 226 пассажиров, всех эвакуировали и доставили в аэропорт «Жуковский». 23 человека пострадали, среди них девять детей. Сейчас в больнице остается только одна пострадавшая.

«Предположение о том, что причиной жесткой посадки самолета стали окрестные свалки, на которых обитают птицы, ошибочно. Ближайший к месту посадки полигон – «Сафоново», он расположен в 14 километрах. Полигон закрыт в 2012 году, отходы туда не завозятся много лет, кормовой базы для птиц нет, полигон укрыт грунтами и безопасен, поэтому нет и больших скоплений», — сказал Куракин.

Он уточнил, что расстояние от полигона до места инцидента слишком велико, а птицы, постоянно обитающие или кормящиеся на полигонах, никогда не отдаляются от них.

«Безопасность полетов - это сфера ответственности аэропортовых служб и специализированных организаций, подведомственных Росавиации. Указанные службы в министерство экологии Московской области за содействием не обращались», — пояснил Куракин.

Он подчеркнул, что оснований полагать, что правительство Московской области могло бы содействовать в достижении более высокого уровня безопасности полетов применительно к аэропорту «Жуковский», у властей региона до настоящего момента не было.

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