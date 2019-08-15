РИАМО - 15 авг. Цветы и свечи принесли к дому №9 по Тверскому бульвару в центре Москвы, где жила «королева фэшн» Алла Вербер, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Рядом со входом в дом на земле стоит ваза с траурной лентой и большая корзина с цветами, а также лежат несколько роз. Кроме того, установлена черно-белая фотография Вербер и свечи.

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент компании Mercury Алла Вербер скончалась днем 6 августа во время отдыха в Италии от менингококкового сепсиса. Ей был 61 год. Похороны Аллы Вербер прошли в канадском городе Торонто 14 августа.

Вербер работала фэшн-директором ЦУМа с 2003 года. Авторитетный журнал Time включил ее в список самых влиятельных женщин в мире моды.

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