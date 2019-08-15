РИАМО - 15 авг. Полицейские провели операцию «Нелегал-2019» на стройках, торговых точках и местах проживания иностранцев в подмосковной Балашихе, по итогам составлено 112 протоколов об административных правонарушениях, говорится в сообщении пресс-службы пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«За нарушение правил въезда и пребывания на территории Российской Федерации 64 нелегальных мигранта привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КОАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны», — говорится в сообщении.

В отношении 36-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).

Женщине грозит лишение свободы на срок до 3 лет. С нее взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.