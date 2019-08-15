РИАМО - 15 авг. В Подмосковье владельцев участков земли, зарастающих борщевиком, оштрафовали в общей сложности на 12 миллионов рублей, больше всего штрафов у землевладельцев в городском округе Клин, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Мы планировали наказывать штрафами собственников по окончании всех этапов обработки земель от борщевика в конце августа - начале сентября. Но есть жители, у которых растут целые плантации сорняка, и они не принимают никакие меры по его уничтожению. Они привлечены к административной ответственности. Сумма взысканий на сегодняшний день составляет порядка 12 миллионов рублей»,- сказал Разин.

Закон, по которому собственник, не убирающий борщевик на своем участке, должен платить штраф, был принят правительством Подмосковья в 2018 году. Сумма штрафа для физического лица составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей. Юридические лица платят штраф от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.

«Больше всего штрафов у правообладателей земельных участков, поросших борщевиком, в городском округе Клин. Общая сумма штрафа по этому округу составляет 10,185 миллиона рублей. Далее антилидеры – жители Рузсского и Волоколамского городских округов. Они оштрафованы соответственно на 453 и 272 тысяч рублей», - отметил Разин.

Министр добавил, что более 40% частных территорий в Подмосковье обработано от борщевика на сегодняшний день.

Ранее министр сообщил, что ликвидация борщевика Сосновского в этом году в регионе начата в начале мая. На частных землях, это около 15 тысяч гектаров, комплексную борьбу с сорняком проводит собственник. Также порядка 15 тысяч гектаров обрабатывают органы местного самоуправления.