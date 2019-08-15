РИАМО – 15 авг. Пассажиры аварийно приземлившегося на кукурузном поле в Подмосковье самолета делали после удачной посадки селфи с мужественными пилотами и членами экипажа, сообщает РИА Новости.

«После эвакуации из самолета пассажиры делали селфи с пилотами и бортпроводниками, а также засняли происходящее после посадки», – говорится в сообщении.

Пассажиры лайнера благодарили экипаж, который смог посадить самолет в сложной ситуации. Пилоты и стюарды действовали максимально профессионально.

Самолет Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском городском округе. На борту находилось 226 пассажиров, всех эвакуировали и доставили в аэропорт «Жуковский». 23 человека пострадали. По факту происшествия СКР возбудил уголовное дело.

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