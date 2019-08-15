РИАМО (КОРОЛЕВ) – 15 авг. В Королеве определили подрядчика на строительство нового корпуса гимназии №5 в микрорайоне Юбилейный, корпус планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство объекта осуществляется в рамках президентского национального проекта «Современная школа» и финансируется из средств бюджета.

«По итогам проведения аукциона на строительство учебной пристройки к МБОУ «Гимназия №5» в микрорайоне Юбилейный городского округа Королев контракт на проведение строительно-монтажных работ заключен с АО «Текущий, Капитальный Ремонт Объектов Соцкульбыта», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Согласно проектной документации, на улице Соколова будет возведен корпус, рассчитанный на 200 учащихся. В новом здании предусмотрены все необходимые помещения для организации учебной и внеурочной деятельности, питания, медицинского сопровождения школьников.

На прилегающей территории запланированы работы по комплексному благоустройству и озеленению. Тут появятся спортивное ядро с футбольным полем, площадки для игр и отдыха учащихся.

«Ввести школьный корпус в эксплуатацию планируется в 2020 году», – заключил Тагиев.