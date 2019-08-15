РИАМО – 15 авг. До конца года на юге Москвы планируют закончить реконструкцию улицы Дорожной, это позволит обеспечить удобный въезд на МКАД, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Реконструкция Дорожной улицы на участке от МКАД до Кантемировской улицы началась в октябре 2017 года, а завершить ее планируется в декабре этого года. Обновленная магистраль позволит обеспечить еще один удобный выезд автотранспорта на кольцевую автодорогу, а также разгрузить Варшавское шоссе», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Проект предполагает реконструкцию и строительство новых участков улицы протяженностью 6,67 километра. Там также планируют построить эстакаду на пересечении с железнодорожными путями длиной 174 метра и три подземных пешеходных перехода. Еще на участке сделают реконструкцию прилегающих подъездов.

После окончания реконструкции появятся не существующие сегодня участки от улицы Кирпичные выемки до улицы Газопровод, а также от Сумского проезда до строящейся Южной рокады.

Заммэра добавил, что в Москве строятся не только крупные магистрали, но и локальные дороги, которые обеспечивают связку отдельных районов. За последние восемь лет построено около 800 километров дорог, 213 пешеходных переходов, построено и модернизировано 14 развязок на МКАД, реконструировано девять ключевых магистралей.