РИАМО – 15 авг. На Борисовских прудах в Москве спасли тонущего мужчину, он находился в воде в 100 метрах от берега, сообщил РИАМО представитель пресс-службы городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Спасателями поисково-спасательной станции «Борисовская» ГКУ МГПСС 15 августа в 11:15 часов на Борисовских прудах в 100 метрах от берега и в 200 метрах от станции спасен 53-летний мужчина. Во время купания ему стало плохо, и он начал тонуть», – сказал собеседник агенства.

Спасатели быстро добрались до места ЧП, подняли человека на судно и оказали ему первую помощь. От дальнейшей медпомощи он отказался. Примерно в 11:30 мужчину передали прибывшим родственникам.

Похожий случай произошел на Борисовских прудах 12 августа. Тогда спасатели вытащили из воды в 150 метрах от берега тонущего мужчину примерно 30 лет.