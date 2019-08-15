РИАМО - 15 авг. Более 50% работ завершили в рамках второго этапа обработки земель от борщевика в Подмосковье, всего обработано свыше 15 тысяч гектаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Для полного уничтожения борщевика в регионе разработан план, в соответствии с которым проводится три цикла обработки территорий, где произрастает сорняк.

«Второй этап обработки земель от борщевика в данный момент проводят во всех муниципалитетах региона. Выполнено уже 55% работ от всей муниципальной площади. Сорняк ликвидирован с площади более 15 тысяч гектаров земли», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Комплексная обработка земель от борщевика Сосновского в Подмосковье началась в начале мая. Всего предстоит очистить от сорняка чуть больше 30 тысяч гектаров земли.

«В Щелковском городском округе, Шаховской и Балашихе обработали от борщевика почти 100% муниципальной земли», – отметил министр.

Наиболее остро ситуация с зарастанием земель сорняком остается в Рузском и Можайском городских округах, заключил Разин.

Борщевик Сосновского – опасное растение. При попадании на кожу его сок уничтожает защитный слой от ультрафиолета, в результате чего на солнце возникает серьезный ожог. При попадании в пищу борщевик вызывает отравления.