РИАМО - 15 авг. В безвозмездное пользование Ставропигиальному мужскому монастырю Свято-Троицкой Сергиевой лавры передали семь зданий из казны Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Семь зданий общей площадью почти 3,5 тысячи квадратных метров и необходимая инфраструктура переданы в безвозмездное пользование Ставропигиальному мужскому монастырю Свято-Троицкой Сергиевой лавры Русской православной церкви», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

РПЦ передали трапезный корпус и корпус келейный восточный Гефсиманско-Черниговского скита (монашеского поселения — ред.), датируемые концом XIX-началом XX века, а также нежилые здания, в том числе общежитие, овощехранилище, гараж, складские помещения на территории скита. Раньше все это было закреплено за Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом.

Министр добавил, что монастырь обратился в адрес правительства региона с просьбой передать здания для использования в религиозных целях.

Чтобы передать здания РПЦ, была проделана работа по подбору подходящего помещения для размещения техникума.

«Сергиево-Посадский социально-экономический техникум помогает инвалидам и людям с ослабленным здоровьем получить профессию, поэтому важно было найти место, где ребята смогли бы продолжить обучение в комфортных условиях», — говорится в сообщении.

В итоге, для техникума подобрали здание площадью 4,2 тысячи квадратных метров в городе Хотьково. Там провели ремонт, помещения приспособлены для обучения людей с ограниченными возможностями.

«Теперь будущие специалисты разместятся в просторном здании на Первой Станционной улице, а религиозная организация сможет использовать недвижимость на территории скита для верующих», — заключается в сообщении.