РИАМО - 15 авг. Дети из Подмосковья, Тамбова и Смоленска пострадали в ходе жесткой посадки самолета в Раменском округе Подмосковья, сейчас им уже оказали помощь и отпустили домой, сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

В четверг пассажирский лайнер Airbus А-321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку посреди кукурузного поля в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа. На борту находилось 226 пассажиров, всех эвакуировали и доставили в аэропорт «Жуковский». 23 человека пострадали, среди них было девять детей. Сейчас в больнице остается только одна пострадавшая.

«У одного ребенка было подозрение за закрытую черепно-мозговую травму, оперативно провели обследование, диагноз не подтвердился. Всем оказана помощь, дети уже отпущены с родителями для прохождения амбулаторного лечения по месту жительства», – написала Мишонова в Instagram.

Она добавила, что ребята были из Подмосковья, Тамбова и Смоленска.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области назвала летчика, совершившего экстренную посадку, героем.

«Благодарю все оперативные службы нашего Подмосковья за профессиональные и четкие действия в экстренной ситуации. В приемном покое было организовано все для приема пострадавших, оказывается помощь психолога», – подчеркнула Мишонова.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил наградить членов экипажа самолета, совершившего экстренную посадку в Подмосковье, за профессионализм и проявленное мужество.