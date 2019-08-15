РИАМО – 15 авг. Пассажирка лайнера Airbus А-321, который совершил аварийную посадку в подмосковном поле, рассказала, что сразу после вылета из аэропорта «Жуковский» почувствовала что-то неладное, а само приземление заняло секунды.

«Когда начали взлетать, появился непонятный звук, то ли турбин, то ли мотора. Как в вентилятор засунули бумажку, и она начинает дребезжать. Потом мы начали медленно опускаться, тогда мы поняли, что с самолетом что-то не так. Самолет опять начал набирать высоту, и после этого резкий толчок и мы начинаем падать. Пилоты не успели даже предупредить об экстренной посадке, все произошло в считанные секунды», – заявила Ирина Усачева в эфире радио Sputnik.

Женщина уточнила, что после вынужденной посадки одно крыло лайнера серьезно пострадало.

«Самолету досталось, все живы. Несколько пассажиров пострадали, потому что началась паника, некоторые начали выбегать. Минимум двоих отвезли в больницу – я видела человека с воротником на шее, кто-то был с больной ногой, то ли перелом, то ли вывих», – заключила Усачева.

В четверг самолет Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском городском округе. На борту находилось 226 пассажиров, всех эвакуировали и доставили в аэропорт «Жуковский». По факту происшествия СКР возбудил уголовное дело.