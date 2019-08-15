РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 авг. Неизвестная женщина ходила по квартирам дома в микрорайоне Ново-Сырово подмосковного Подольска, она представлялась сотрудником газовой службы и осматривала квартиры, ее засняли на видео, сообщила «РИАМО в Подольске» свидетель происшедшего.

«В Подольске на улице Плещеевская в доме №56Б 14 августа в квартиры звонила молодая девушка, представлялась сотрудницей газовой или пожарной службы и пыталась пройти внутрь. Когда я сказала, что они не обслуживают наш дом, сразу ушла. Когда я спустилась за ней следом и попросила уточнить, что именно она проверяет, начала путаться и сказала, что просто проводит инструктаж по пожарной безопасности. Мне удалось заснять ее лицо на видео», – сказала свидетель.

Свидетель начала звонить участковому, но неизвестная бросилась бежать прочь из дома.

«У нас в доме неделю назад уже была проверка пожарной сигнализации. Скорее всего, это мошенница. У соседа спрашивала, сколько человек живет в квартире и как часто пользуются плитой», – добавила свидетель.

По словам других очевидцев, в соседних домах ходил неизвестный мужчина, который также представлялся сотрудником неизвестных коммунальных служб и якобы проверял состояние плиты и пожарной сигнализации.