РИАМО - 15 авг. На федеральной автодороге А-108 МБК в Ликино-Дулеве продолжается ремонт дорожного покрытия, сейчас идет укладка экспериментального асфальтопокрытия, сообщается на странице администрации городского округа Ликино-Дулево в соцсети «ВКонтакте».

Асфальт будет уложен в два слоя: первый содержит 10% асфальтовой крошки, второй – 20% крошки, внедренной в асфальтобетонную смесь.

«Задача эксперимента – подтвердить те заявленные характеристики, которые были получены в лабораторных условиях, в реальных условиях и проверить необходимую долговечность покрытия», – сказал главный инженер подведомственного «Росавтодору» ФКУ «Центравтомагистраль» Юрий Сафонов.

Президент Ассоциации производителей и потребителей асфальтобетонных смесей Николай Быстров добавил, что такой тип асфальтопокрытия позволит снизить стоимость работ.

«Используя до 20% старого материала, мы получим покрытие с таким же качеством, как если бы использовали новые материалы. Во-первых, это снижение стоимости покрытия, что дает возможность за те же деньги сделать больше ремонтов на дорогах Московской области. Во-вторых, это уменьшение транспортных затрат, так как нужно привозить на место работ намного меньше материалов», – добавил Быстров.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, работы проводятся преимущественно в ночное время, за исключением участка с четырехполосным движением напротив завода ЛИАЗ, где работы производятся днем 15, 20 и 21 августа. Срок окончания работ – 17 сентября 2019 года.

Удобство такого асфальтопокрытия еще и в том, что для него не нужно организовывать захоронение или проводить утилизацию.

Если эксперимент с новым асфальтовым покрытием окажется удачным, то уже в следующем году опыт Московской области будут использовать в других регионах страны.