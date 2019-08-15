РИАМО - 15 авг. Более 50 тысяч человек выбрали на портале «Добродел» школы для включения в план проведения капитального ремонта в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы первого зампреда правительства Подмосковья - министра образования Московской области Ольги Забраловой.

«В Подмосковье завершается голосование по включению школ в план проведения капитального ремонта зданий и благоустройства территорий на следующий год. В нем приняли участие уже свыше 50 тысяч жителей», - сказала Забралова.

Она добавила, что можно проголосовать за одну из 1,3 тысячи школ.

«Сегодня последний день голосования. После мы проанализируем полученные данные, а также рассмотрим комментарии жителей - их, кстати, уже 53 тысячи. Все результаты будут учтены при формировании плана по капитальному ремонту на 2020 год. Те, кто хотел поучаствовать, - спешите, остался лишь один день. Нам важно узнать мнение всех желающих», — заключила Забралова.

Голосование проходит на портале «Добродел».