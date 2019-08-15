РИАМО - 15 авг. Пассажирам самолета «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку под аэропортом «Жуковский», предлагают вылететь в Симферополь из «Домодедова» без багажа, либо дождаться своих вещей, либо вовсе отказаться от перелета, сообщила РИАМО пассажирка Ирина.

«Предлагают три выбора. Если кто-то отказывается от перелета, то отказывается. Багаж, как я поняла, будет возвращаться по месту жительства, то ли в аэропорту он будет находиться какое-то время. Второй вариант - лететь в «Домодедово». Оттуда на новом рейсе уже вылететь, но багаж тогда пришлют в пансионат. Если пансионат находится до 100 километров от аэропорта в Симферополе, то туда направят в течение трех или четырех дней. Этого они не знают точно, потому что там Следственный комитет сейчас работает. Третий вариант - дождаться своих вещей. Багаж могут отдать даже на следующее утро, но предлагают поехать в гостиницу «Домодедово», - сказала Ирина.

По словам собеседницы агентства, организованы автобусы до Домодедова. Кому-то предлагают поехать в гостиницу напрямую, компенсируя проживание.

«Страха нет. Есть понимание, что это ненадежно (лететь на самолете – ред.). Если бы это поезд ехал или автомобиль, то еще какой-то шанс есть на то, чтобы выжить. А тут... Поскольку у меня маленький ребенок, мне ехать на поезде не очень удобно, поскольку там длительный переезд на плацкарте сидячем, там не пускают других поездов. Поэтому, скорее всего, я полечу», - заключила Ирина.

В четверг пассажирский лайнер Airbus А-321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку посреди кукурузного поля в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа. На борту находилось 226 пассажиров, всех эвакуировали и доставили в аэропорт «Жуковский». 23 человека пострадали. Рейс направлялся в Симферополь. По факту аварийного приземления борта возбуждено уголовное дело.

ВИДЕО с места экстренной посадки лайнера в Подмосковье>>