РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 авг. В четверг в подмосковных Люберцах будущим первоклассникам из нуждающихся семей вручили наборы канцелярии и портфели, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Наборы подготовил магазин «Офисмаг», комплекты вручили 11 будущим первоклассникам, планируется вручить еще 10.

«Каждый родитель знает, насколько проблематично собрать ребенка в школу. Если вопрос касается социально неблагополучных или попавших в трудную жизненную ситуацию семей, то здесь без помощи госструктур родители не смогут отправить детей в школу. Именно поэтому уже в четвертый раз комиссия по делам несовершеннолетних в Люберцах накануне учебного года организует акцию «Собери ребенка в школу», в ходе которой детям вручают портфели и наборы канцелярии», – сказала зампредседателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав горокруга Люберцы Елена Тищенко.

Она отметила, что к оказанию благотворительной помощи привлекают депутатов, бизнесменов.