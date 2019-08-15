РИАМО - 15 авг. В результате жесткой посадки самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» в Раменском округе Подмосковья одна женщина обращалась в больницу из-за травмы средней степени тяжести, она отказалась от госпитализации, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Подмосковья.

В результате аварийной посадки самолета 23 человека были доставлены в Раменскую центральную районную больницу, в том числе девять детей и одна беременная.

«В результате одна женщина была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, остальные пострадавшие после осмотра врачами отпущены домой. Кроме того, еще одна пострадавшая обратилась в Жуковскую городскую клиническую больницу с травмой средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь, от госпитализации женщина отказалась.

Самолет Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском городском округе. На борту находилось 226 пассажиров, всех эвакуировали и доставили в аэропорт «Жуковский».

По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело.