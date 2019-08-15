РИАМО – 15 авг. Россияне назвали размер, по их мнению, справедливой заработной платы, которой им хватило бы на достойную жизнь – в среднем это более 60 тысяч рублей в месяц, сообщает РБК.

«Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тысяч рублей в месяц, следует из результатов опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», проведенного в 39 городах. Оценки различаются в разных регионах, но везде, за исключением Москвы, превосходят размеры средней фактической зарплаты», – отмечается в статье.

Телефонный опрос был проведен летом этого года в 37 городах с населением более 500 тысяч человек, а также в Грозном и Севастополе. В каждом регионе опрошены не менее 350 респондентов по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав местного населения.

Так, наиболее высокий уровень справедливой зарплаты назвали участники опроса из Москвы – около 100 тысяч рублей. В Петербурге и Владивостоке среднее значение оценки составило примерно 77 тысяч, в Хабаровске – 75 тысяч.

Самые минимальные запросы у респондентов в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тысяч рублей), а также в Волгограде и Ярославле (59 тысяч рублей).

Из базы данных показателей муниципальных образований Росстата, все города, кроме Москвы, оценка достойного размера оплаты труда превышает величину средней официальной начисленной зарплаты.

Самый сильный разрыв в Махачкале, Ульяновске, Грозном и Севастополе, где средняя начисленная зарплата работников организаций в месяц почти в два раза ниже той, которую респонденты сочли справедливой. Показатели Росстата включают НДФЛ в 13%, то есть разрыв в «чистых» желаемых и официальных зарплатах будет еще больше.