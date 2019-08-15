РИАМО - 15 авг. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования обстоятельств аварийной посадки пассажирского самолета «Уральских авиалиний» в Подмосковье, сообщается на сайте МАК.

Самолет Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском городском округе.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», – говорится в сообщении.

На борту находилось 226 пассажиров, всех эвакуировали и доставили в аэропорт «Жуковский». 23 человека пострадали. Одна женщина из числа пострадавших госпитализирована. На земле жертв и разрушений нет. СК возбудил уголовное дело.