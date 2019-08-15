РИАМО – 15 авг. Система отпугивания птиц в аэропорту «Жуковский» работала во время вылета самолета «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку в Раменском округе, сообщает ТАСС.

За систему отпугивания отвечает Летно-исследовательский институт (ЛИИ) имени М.М. Громова.

«Комплексная система отпугивания птиц была в исправном и рабочем состоянии. Ни один вылет и ни одна посадка не выполняются без работающей системы», — сказал источник в ЛИИ.

Самолет Airbus А-321 совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском округе из-за попадания в двигатель птиц.

В происшествии пострадали 23 человека. Один человек все еще находится в больнице. Это 69-летняя женщина. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту аварийного приземления борта возбуждено уголовное дело.

Пассажирам предложили отправиться в Симферополь из «Домодедова», а также разместиться в гостинице в «Жуковском».