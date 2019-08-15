РИАМО - 15 авг. Экипаж самолета Airbus А-321, совершившего экстренную посадку в подмосковном поле, организованно провел эвакуацию пассажиров, несмотря на то, что сначала стюардессы поддались панике, сообщила РИАМО в четверг одна из пассажирок рейса Ирина.

«Стюардессы начали паниковать, потому что они уже понимали, что чем-то жареным пахнет. В итоге они, конечно, молодцы. Они организованно помогали пассажирам спускаться. В этом плане, конечно, молодцы девчонки. Пилот тоже хорошо посадил самолет», - сказала Ирина.

По словам собеседницы агентства, в салоне лайнера несколько раз отключался свет.

«Мне показалось, что машина достаточно заезженная. Опять-таки я не могу утверждать, что это по вине строительной эксплуатации самолета. Может быть, там действительно птица залетела в турбину, потому что я видела птиц, но они были далеко, на достаточно длинном расстоянии от самого самолета», - заключила Ирина.

В четверг пассажирский лайнер Airbus А-321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку посреди кукурузного поля в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа. На борту находилось 226 пассажиров, всех эвакуировали и доставили в аэропорт «Жуковский». 23 человека пострадали. Рейс направлялся в Симферополь.

По факту аварийного приземления борта возбуждено уголовное дело. Пассажирам предложили отправиться в Симферополь из аэропорта «Домодедово», а также разместиться в гостинице в «Жуковском».

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