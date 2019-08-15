РИАМО – 15 авг. Пассажир лайнера Airbus A-321 «Уральских авиалиний», который экстренно сел в Подмосковье, заснял на видео момент попадания птиц в двигатель самолета, сообщается на сайте «360».

Пассажир, который оказался на борту самолета, снял видео экстренной посадки – на кадрах видно птиц, а затем слышен громкий хлопок.

Самолет Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском городском округе. На борту летели 226 пассажиров. Всех их ранее эвакуировали на автобусах и доставили в аэропорт «Жуковский». С ними работают психологи МЧС.

В происшествии пострадали 23 человека. Один человек все еще находится в больнице. Это 69-летняя женщина. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

СК возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Руководство «Уральских авиалиний» оценило действия пилотов как правильные и своевременные.

Видео с места аварийной посадки самолета A321 в Раменском>>