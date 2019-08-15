РИАМО – 15 авг. Членов экипажа борта Airbus А-321, совершившего экстренную посадку в Подмосковье, предложили наградить за профессионализм и проявленное мужество, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В четверг пассажирский лайнер Airbus А-321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку посреди кукурузного поля в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа. На борту находилось 226 пассажиров, всех эвакуировали и доставили в аэропорт «Жуковский». 23 человека пострадали. По факту аварийного приземления борта возбуждено уголовное дело. Сам лайнер получил значительные повреждения и отстранен от полетов.

«Благодарю экипаж за мужество и профессионализм. Эти люди должны быть представлены к наградам. Компания «Уральские авиалинии» еще раз доказала, что не зря считается одной из самых безопасных в мире. Там тратят много сил и средств на подготовку сотрудников. И, как видите, это приносит бесценные плоды – спасенные человеческие жизни», – написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.

Он также назвал имена сотрудников экипажа, спасших 226 человек.

«Героический экипаж рейса «Уральских авиалиний»: КВС – Дамир Юсупов; второй пилот – Георгий Мурзин; старший бортпроводник – Дмитрий Ивлицкий; бортпроводник – Надежда Вершинина; бортпроводник – Дмитрий Гончаренко; бортпроводник – Алия Слякаева; бортпроводник — Яна Ягодина», – перечислил губернатор.