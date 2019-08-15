РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 авг. Работы по благоустройству улицы Звуковая в подмосковных Люберцах планируют завершить в октябре текущего года, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В четверг он проверил ход работы по благоустройству.

«Работы планируем завершить в октябре (2019 года – ред.). Здесь будут обустраивать плиточное покрытие, уложат асфальт на площади 650 квадратных метров», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что также на Звуковой улице появится парапет из архитектурного бетона и газоны. Кроме того, высадят европейские липы, барбарис.

По его словам, в благоустраиваемой зоне появятся скамейки, урны, велопарковка, установят ограждение. Кроме того, там появится инсталляция «Сердце». Также установят 16 камер видеонаблюдения и 57 опор освещения.