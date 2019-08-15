РИАМО – 15 авг. Посетители ВДНХ в Москве в ближайшие выходные смогут настроиться на романтический лад - горожан научат танцевать джайв и сыграют для них жизнеутверждающие мелодии, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

ВДНХ продолжает отмечать свой юбилей. На этот раз главная выставка страны приглашает всех желающих на романтические выходные. Праздничные мероприятия начнутся в пятницу и продлятся до воскресенья.

«Романтичные выходные стартуют в 19:00 в пятницу (16 августа – ред.) с выступления духового оркестра «Серебряные трубы». Музыканты исполнят эстрадные композиции. Послушать их можно будет перед павильоном №1 «Центральный», – говорится в сообщении.

На крыше павильона «Рабочий и колхозница» ожидается концертная программа «Танцплощадка» в постановке актрисы Алисы Гребенщиковой. В основе спектакля — шуточные и лирические стихи и песни 1960-х годов. 17 августа на Центральной аллее продолжится молодежный фестиваль «Ритм моего города». Темой этой недели стал спорт.

«В этот день пройдут соревнования и показательные выступления по паркуру и воркауту. Кроме того, можно будет поиграть в настольный хоккей и футбол, послушать выступления диджеев, хип-хоп- и рэп-исполнителей. Среди хедлайнеров — Dino MC 47, группы «Кирпичи» и «Грот», Slame, Tony Tonite и Ternovoy», – перечисляется в материале.

Кроме того, в Северном сквере на открытой площадке между въездами «Север-1» и «Север-3» открылся VI Московский международный фестиваль «Сады и люди на ВДНХ». Днем здесь можно прогуляться и познакомиться с авторскими работами лучших ландшафтных дизайнеров, а после захода солнца особую атмосферу создаст вечерняя подсветка и музыка. Площадка фестиваля работает с 09:00 до 21:00.

На открытой веранде Дома культуры преподаватели школы Виталия Сурмы проведут занятия по парным танцам. С 19:00 до 21:00 здесь можно поучиться джайву.

«О творческом наследии Ильи Репина пойдет речь в лектории павильона «Рабочий и колхозница». Там в 15:00 искусствовед Валентина Горлова расскажет о лучших портретах художника, на которых запечатлены выдающиеся современники. В 19:00 на крыше павильона покажут моноспектакль «Этгар Керет. Мой комплекс», – добавляется в сообщении.

Моноспектакль посвящен рассказам израильского писателя о любви и дружбе, отношениям между детьми и взрослыми, поискам смысла жизни и счастья.

На фестивале плова будут ждать с 11:00 до 20:00 в инновационно-образовательном комплексе «Техноград». Шеф-повара расскажут обо всех тонкостях приготовления одного из самых популярных блюд среднеазиатской кухни. Кроме того, пройдут выступления молодых музыкантов Dante, Миши Майера, Алекса Симонса, Алины Гросу и Григория Юрченко.