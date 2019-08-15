РИАМО - 15 авг. Самолет, совершивший в четверг утром аварийную посадку в поле в Раменском округе Подмосковья, перед вылетом был полностью проверен, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы аэропорта «Жуковский».

«Естественно, была проверка. Непроверенный борт ни из одного аэропорта никогда не уйдет», - сказал собеседник агентства.

Самолет Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском городском округе. Аварийную посадку пришлось совершить из-за того, что в двигатель, по информации авиакомпании, попали птицы.

Всех пассажиров ранее эвакуировали на автобусах и доставили в аэропорт «Жуковский». С ними работают психологи МЧС.

В происшествии, по данным Минздрава, пострадали 23 человека. Один человек все еще находится в больнице. Это 69-летняя женщина. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

СК возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ранее эксперты похвалили действия экипажа, который в сложных условиях сумел посадить самолет и избежать трагедии.

Кадры с места аварийной посадки самолета Airbus А‑321 в Подмосковье>>