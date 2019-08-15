РИАМО – 15 авг. Эксперты авиации прокомментировали происшествие с самолетом, летевшим из «Жуковского» в Симферополь, и похвалили действия экипажа, сообщает kp.ru.

«Я просто убежден, что командир воздушного судна заслуживает самой высокой награды. Потому как он спас сотни людей и избежал авиакатастрофы. Действовал по инструкции. Двигатели отключил. И садился на землю без шасси - на голое брюхо. Так и нужно было поступать в данной ситуации. Иначе мог бы повториться сценарий посадки в «Шереметьеве», — сказал исполнительный директор общества независимых расследований авиационных происшествий Валерий Постников.

Он добавил, что в случае с аварийно севшим лайнером в Раменском округе налицо профессионализм и мастерство.

Пассажирский лайнер вынужденно приземлился из-за попадания птиц в двигатель.

«Увы, но это ежедневное явление в мировой авиации. От птиц никуда не денешься, и меры, которые предпринимаются всеми аэропортами мира, не дают 100-процентного эффекта. Это проблема мирового масштаба. Самое главное, что мы сегодня имеем не авиакатастрофу, а инцидент. Потому что нет погибших. Радует слаженность действий экипажа», — рассказал бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов.

Смирнов уверен, что «командир справился со своей задачей на отлично».

Пассажирский лайнер Airbus А-321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку посреди кукурузного поля в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа. На борту находилось 226 пассажиров, всех эвакуировали и доставили в аэропорт «Жуковский». 23 человека пострадали.

Пассажиры, пострадавшие при экстренной посадке в Раменском округе, могут рассчитывать на страховые выплаты. За серьезные травмы можно получить до двух миллионов.

Пассажирам предложили отправиться в Симферополь из «Домодедова», а также разместиться в гостинице в «Жуковском».

По факту аварийного приземления борта возбуждено уголовное дело.