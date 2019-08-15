РИАМО - 15 авг. Медики осмотрели пассажиров самолета, который совершил аварийную посадку в поле в Раменском округе Подмосковья, 22 человек уже отпустили домой, пожилую женщину госпитализировали, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Минздрава России.

«Все доставленные бригадами скорой медицинской помощи пассажиры осмотрены врачами Раменской ЦРБ. 22 гражданам помощь оказана амбулаторно, только одной пациентке – 69-летней женщине – потребовалась госпитализация», – сказал собеседник агентства.

По ее словам, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Состояние расценивается как средней тяжести, ближе к удовлетворительному.

В аэропорту «Жуковский» продолжают дежурить две бригады скорой медицинской помощи.

Самолет Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, совершил экстренную посадку в Раменском округе Подмосковья. Причиной аварийной посадки борта стал отказ двигателя после попадания в него птиц. Всех пассажиров ранее эвакуировали на автобусах и доставили в аэропорт «Жуковский». С ними работают психологи МЧС.