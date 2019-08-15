РИАМО - 15 авг. Командиром воздушного судна A-321 рейса U6178 Жуковский – Симферополь был Дамир Юсупов, вторым пилотом – Георгий Мурзин, благодаря их профессионализму борт удалось посадить без трагических последствий, налет командира составляет более 3 тысяч часов, сообщается в группе «Уральские авиалинии» в «ВКонтакте».

«Дамиру Юсупову – 41 год. В 2013 году он с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Сразу после вуза был принят на работу в авиакомпанию «Уральские авиалинии», – говорится в сообщении.

В 2018 году он получил вторую специальность – окончил Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева по направлению «Аэронавигация». Общий налет Юсупова составляет более 3 тысяч часов.

Второму пилоту Георгию Мурзину всего 23 года. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации в 2017 году. На работу в авиакомпанию молодого человека приняли в 2018 году. Его общий налет составляет более 600 часов.

Эвакуацией пассажиров из салона руководили бортпроводники «Уральских авиалиний»: Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина.

Вылетевший из аэропорта «Жуковский» пассажирский самолет Airbus А-321 компании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в поле в Раменском городском округе в районе деревни Рыбаки. На борту находилось 226 человек, из них шесть детей. Всех пассажиров эвакуировали, с ними работают психологии МЧС. 23 человека пострадали в результате ЧП, на данный в момент в больнице остается один человек, остальным помощь оказали амбулаторно.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего.