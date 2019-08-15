РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 авг. В подмосковном Подольске граждане предпенсионного возраста могут пройти обучение, переподготовку, повысить квалификацию и получить вторую профессию на базе Центров занятости населения, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Граждане предпенсионного возраста могут пройти профессиональное обучение по любой специальности в центрах занятости населения Подольска. В 2019 году в программе по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста могут принять участие граждане, работающие в организациях и на предприятиях города. Это женщины 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 годов рождения, и мужчины 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 годов рождения», – говорится в сообщении.

Рожденные в названные годы могут пройти обучение, переподготовку, повысить квалификацию, получить вторую профессию по различным направлениям. За более подробной информацией нужно обращаться в Подольский центр занятости населения на улице Февральская, 2А, кабинет №204, телефон: 8(496)763-69-78; в Климовский центр занятости населения в одноименном микрорайоне на улице Школьная, 8, второй этаж, телефон: 8(496)762-07-75.

Московская область участвует в реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», одной из задач которого является проведение мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста для приобретения и развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда. Для Подмосковья целевой показатель в 2019 году составляет 5 433 гражданина, прошедших обучение.

На реализацию мероприятий выделены финансовые средства в размере 130 миллионов рублей. Установленные показатели распределены по муниципальным образованиям и доведены до всех центров занятости. В Подольском ЦЗН целевой показатель по профессиональному обучению составляет 152 человека, прошедших обучение. На реализацию данных мероприятий выделено 3,5 миллионов рублей.