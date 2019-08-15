РИАМО - 15 авг. В столице мужчина ударил сотрудника правопорядка ножом в живот, пытаясь избежать проверки документов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

Сотрудники ОМВД по району Ховрино остановили двух мужчин для проверки документов в четверг около 03:30 на улице Левобережная.

«Оба мужчины задержаны и доставлены в полицию, пострадавший сотрудник направлен в медицинское учреждение для оказания помощи», – отмечается в сообщении.

По факту произошедшего проводится проверка, материалы которой будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.