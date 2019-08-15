РИАМО - 15 авг. На юге Москвы 17 и 18 августа пройдет фестиваль фейерверков под эгидой темы театра, в ходе мероприятия гостям покажут зрелищные пиротехнические шоу, а также научат ставить спектакли для японского портативного театра, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Свои работы продемонстрируют команды из Аргентины, Италии, Испании, Канады, Пакистана, Португалии, России и Франции. V Международный фестиваль фейерверков «Ростех» пройдет при поддержке московского комитета по туризму 17 и 18 августа в Братеевском каскадном парке. Его тема в этом году – театр.

«В 21:00 17 августа начнется церемония открытия фестиваля. Пиротехническое шоу покажет победитель прошлого года – команда из Словакии. Во время открытия и закрытия фестиваля используют 30-метровые башни со световым и пиротехническим оборудованием. Зрители увидят оригинальные фигуры разных цветов и форм», – говорится в сообщении.

На церемониях открытия и закрытия и в интервалах между представлениями конкурсной программы покажут светопроекционное шоу, над которым работали лучшие российские художники по свету.

Для каждой церемонии отобрали музыкальные произведения известных отечественных композиторов, созданные для театральных постановок.

На мероприятии впервые заработает «Фестиваль ТВ». Гостей познакомят с этапами телевизионного процесса. Самые смелые смогут попробовать себя в роли диктора и записать на камеру новости фестиваля. Их будут транслировать на экраны, расположенные на территории всего парка.

Кроме того, в парке появятся скалодром и полоса препятствий. Также можно будет сыграть в мини-гольф и настольные игры, позаниматься воздушной и классической йогой.

Отдельную часть программы посвятят театральному искусству. В парке проведут мастер-классы по созданию полигональных масок, париков и усов, по постановке спектакля для японского портативного театра, а также расскажут историю создания театрального костюма и кукол и предложат посетить театр для малышей в возрасте от трех до пяти лет.

Для детей на фестивале заработают площадка города профессий «Мастерславль», аттракцион «Паровозик», прокат беговелов.

На территории парка представят свыше 30 гастрономических проектов столицы.

С 18:30 до 20:30 на фестивале будут выступать российские музыканты. 17 августа хедлайнерами концертной программы станут певица Ёлка и группа «Браво», а 18 августа – Дима Билан и Юлианна Караулова.

Все восемь команд представят премьеры пиротехнических спектаклей на музыку из популярных произведений оперы, балета, оперетты и мюзикла. Перед выступлениями ведущий будет рассказывать об истории композиций.

Мероприятие пройдет в пятый раз. В прошлом году шоу фестиваля посмотрели более 700 тысяч зрителей.

Дети до семи лет могут посетить фестиваль бесплатно в сопровождении взрослых с билетами.

Стоимость билетов – от 500 рублей. Приобрести их можно на сайте. Посмотреть пиротехническое шоу также можно будет с борта теплохода.