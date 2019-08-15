РИАМО - 15 авг. Самолет Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, при жесткой посадке в Раменском округе Подмосковья получил значительные повреждения, авиакомпания задействует все резервы для восстановления расписания полетов, сообщается в группе «Уральских авиалиний» в «ВКонтакте».

Экипаж самолета А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов летного и кабинного экипажей. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

«Самолет получил значительные повреждения и отстранен от полетов. Авиакомпания максимально задействует все резервы для скорейшей отправки пассажиров к местам следования и восстановления расписания полетов», — говорится в сообщении.

Всех пассажиров эвакуировали и доставили в аэропорт «Жуковский». С пассажирами работают психологи МЧС. В результате инцидента пострадали 23 человека.