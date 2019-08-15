РИАМО - 15 авг. Закрытие участка Сокольнической линии не должно повлиять на дорожную ситуацию на близлежащих дорогах, сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя дирекции ЦОДД Сергей Назаров.

«Будут установлены необходимые знаки. Для обеспечения бесперебойных маршрутов компенсационных автобусов будут выделенные обособленные полосы, что касается затруднений, мы в режиме онлайн мониторим транспортную ситуацию, на линии выйдут сотрудники дорожного патруля, будем принимать оперативные решения, но в принципе, как показало предыдущее перекрытие, прямой ход Киевского шоссе и Ленинского проспекта ехал нормально», - сказал Назаров.

Он добавил, что таксистам запретят въезд на выделенные полосы для автобусов.

С 18 по 24 августа включительно для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Ограничения нужны, чтобы закончить проходку юго-западного участка строящейся Большой кольцевой линии метро.

В районе закрытых станций пустят компенсационные маршруты. КМ1 свяжет станцию метро «Университет» с «Саларьево», КМ2 — «Саларьево» с «Коммунаркой». Для транспорта выделили 16 километров полос.

На закрытом участке будут дежурить около 200 сотрудников метро, они смогут помочь построить маршрут.