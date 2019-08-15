РИАМО – 15 авг. Информацию о пострадавших в результате экстренной посадки самолета в Раменском городском округе можно получить по телефону горячей линии, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Экипаж самолета А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов летного и кабинного экипажей. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

«В связи с жесткой посадкой самолета в Раменском городском округе на базе телефона доверия Главного управления МЧС России по Московской области развернута горячая линия. По телефону: 8(498)505-41-70 можно получить информацию о пассажирах рейса», – говорится в сообщении.