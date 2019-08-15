РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 авг. В подмосковном Подольске разыскивают 65-летнюю Ольгу Куликову, которая пропала 14 августа, сообщается в группе «Поисковый отряд «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Помогите найти человека! Пропала Ольга Куликова, 65 лет, деревня Федюково. 14 августа 2019 года около 13:00 она ушла в неизвестном направлении, с тех пор ее местонахождение ничего неизвестно. Она может нуждаться в медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Рост Куликовой 155 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Одета в свитер с длинными рукавами желтого цвета, спортивные брюки защитного цвета с резинками, на ногах голубые резиновые шлепанцы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев.