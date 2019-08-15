РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 авг. Площадку для экстремальных видов спорта неподалеку от Яблоневого сквера в подмосковном Красногорске планируют реконструировать в 2020 году, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Глава городского округа Эльмира Хаймурзина провела традиционный прием граждан. Среди вопросов, с которыми обращались жители – проведение центральной канализации на улицах Запрудная, Счастливая, Фруктовая, благоустройство дворов, работа советов МКД, реконструкция скейт-площадки и другие.

«Часть решений была представлена сразу, например, реконструкция площадки для экстремальных видов спорта запланирована на 2020 год, а проектирование канализации в микрорайоне Опалиха планируется включить в план в ближайшее время. По некоторым другим вопросам глава округа поручила провести выезды на места», – говорится в сообщении.

Горожане могут также записаться на прием к профильным заместителям главы, начальникам теруправлений и управлений. Подробную информацию и контактные телефоны можно посмотреть на официальном сайте администрации городского округа.