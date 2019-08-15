РИАМО – 15 авг. Бортовые самописцы пассажирского лайнера Airbus А-321, который экстренно приземлился после задымления двигателя в Подмосковье, будут направлены на расшифровку в Межгосударственный авиационный комитет (МАК), сообщает ТАСС.

«Ящики изъяты, будут направлены на расшифровку в МАК», – сообщил источник агентства в правоохранительных органах.

Вылетевший из аэропорта «Жуковский» пассажирский самолет Airbus А-321 компании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в поле в Раменском городском округе в районе деревни Рыбаки. На борту находилось 226 человек, из них шесть детей. Всех пассажиров эвакуировали, С пассажирами работают психологии МЧС. 23 человека госпитализировали в больницу.

По факту экстренной посадки возбуждено уголовное дело. Причиной задымления правого двигателя самолета стало попадание в него птиц.

Ранее представитель пресс-службы Всероссийского союза страховщиков (ВСС) отметил, что пассажиры самолета Airbus А-321, пострадавшие при экстренной посадке в Раменском округе, могут рассчитывать на страховые выплаты.