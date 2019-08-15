РИАМО - 15 авг. Самолет компании «Уральские авиалинии», который совершил жесткую посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа, приземлился с убранными шасси, для расследования обстоятельств ЧП сформирована специальная комиссия, сообщается на сайте Росавиации.

Экипаж самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов летного и кабинного экипажей. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

«Экипаж принял решение произвести посадку перед собой. Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более одного километра от ВПП. Приземление было произведено с убранными шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели», – говорится в сообщении.

Экипаж слаженно организовал эвакуацию всех пассажиров по аварийным надувным трапам. Пострадавшие пассажиры были оперативно доставлены в медучреждение Жуковского. Остальных пассажиров на автобусах доставили в аэропорт «Жуковский».

«Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия, в состав которой входят представители Росавиации. Руководитель Росавиации Александр Нерадько выехал в аэропорт «Жуковский», – дополняется в сообщении.

Оперативные штабы сформировали в аэропортах «Жуковский» и «Симферополь».

В результате авиапроисшествия пострадали 23 человека.