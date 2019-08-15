РИАМО - 15 авг. Пассажиры самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», который аварийно сел в Раменском городском округе Подмосковья, по желанию могут отправиться в аэропорт «Домодедово», откуда их отправят в место назначения, сообщил РИАМО представитель пресс-службы аэропорта «Жуковский».

«Сейчас пассажирам предлагают несколько вариантов, вылет из «Домодедова» в том числе. Также им в ближайшее время привезут ручную кладь из салона. Документы, если там были, или деньги. Всем желающим сейчас организуют трансфер в «Домодедово», откуда они могут вылететь. Багаж в таком случае им отправят из «Жуковского», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пассажиры могут также расположиться в предоставленной гостинице и дождаться вылета из «Жуковского». Ручная кладь уже находится в пути в аэропорт. Крупный багаж из аэропорта будет доставлен ближе к вечеру.

В четверг утром пассажирский лайнер Airbus А-321, летевший в Симферополь, совершил аварийную посадку посреди кукурузного поля в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа. На борту находилось 226 человек, из них шесть детей, всех пассажиров эвакуировали и доставили в аэропорт «Жуковский». С пассажирами работают психологи МЧС. 23 человека госпитализировали.

Пассажиры, пострадавшие при экстренной посадке в Раменском округе, могут рассчитывать на страховые выплаты. За серьезные травмы можно получить до двух миллионов.

По факту аварийного приземления борта возбуждено уголовное дело.

Представитель пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии» ранее сообщил, что пассажирский лайнер вынужденно приземлился из‑за попадания птиц в двигатель.