РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 авг. Многофункциональный центр (МФЦ) поселка Красково Люберец 17 и 18 августа не будет работать, сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ.
«Сообщаем вам, что отдел «Красковский» МУ «Люберецкий МФЦ» не будет осуществлять прием заявителей 17 и 18 августа», – говорится в сообщении.
В материале отмечается, что это связано с проведением ремонтных работ в здании МФЦ.
Данный центр находится по адресу: поселок Красково, улица Школьная, дом №5.
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