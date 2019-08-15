РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 авг. Многофункциональный центр (МФЦ) поселка Красково Люберец 17 и 18 августа не будет работать, сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ.

«Сообщаем вам, что отдел «Красковский» МУ «Люберецкий МФЦ» не будет осуществлять прием заявителей 17 и 18 августа», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что это связано с проведением ремонтных работ в здании МФЦ.

Данный центр находится по адресу: поселок Красково, улица Школьная, дом №5.