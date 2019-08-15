РИАМО - 15 авг. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова держит на личном контроле оказание помощи пострадавшим во время жесткой посадки самолета в Раменском округе, министр также положительно оценила оперативность работы экстренной медицинской службы Московской области, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы министерства здравоохранения РФ.

В четверг утром самолет компании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку посреди кукурузного поля в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа. На борту находилось 226 человек, из них шесть детей, всех пассажиров эвакуировали и доставили в аэропорт «Жуковский». С пассажирами работают психологии МЧС. 23 человека госпитализировали в больницу.

«Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному. Ситуация с оказанием медицинской помощи пострадавшим находится под контролем министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Глава ведомства отметила, что благодаря профессионализму пилотов и членов экипажа удалось избежать серьезных травм и повреждений у пассажиров», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Скворцова также положительно оценила оперативность и слаженность работы экстренной медицинской службы Московской области, обеспечившей быстрый доезд бригад СМП к месту жесткой посадки.

Собеседник агентства уточнил, что в результате жесткой посадки самолета AirBus, следовавшего по маршруту Жуковский-Симферополь, из 226 человек на госпитализацию направлены 23 пассажира. На место катастрофы оперативно выезжало 20 бригад СМП, был задействован вертолет санавиации.

Ранее представитель пресс-службы Всероссийского союза страховщиков (ВСС) отметил, что пассажиры самолета Airbus А-321, пострадавшие при экстренной посадке в Раменском округе, могут рассчитывать на страховые выплаты.

Таблицу выплат можно посмотреть на сайте Национального союза страховщиков ответственности.