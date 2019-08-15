РИАМО - 15 авг. Пассажиры самолета Airbus А-321, пострадавшие при экстренной посадке в Раменском округе, могут рассчитывать на страховые выплаты, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Пассажирский самолет Airbus А-321 компании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в поле в Раменском городском округе в районе деревни Рыбаки. На борту находилось 226 человек, из них шесть детей, всех пассажиров эвакуировали и доставили в аэропорт «Жуковский». С пассажирами работают психологии МЧС. 23 человека госпитализировали в больницу. По факту аварийного приземления борта возбуждено уголовное дело.

«Все пассажиры застрахованы. У нас есть таблица выплат – это постановление правительства, в котором утверждены меры компенсаций. Все пассажиры автоматически застрахованы. Если есть серьезные повреждения, то там большие выплаты. Суммы соответствуют понесенному страданию», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что таблицу выплат можно посмотреть на сайте Национального союза страховщиков ответственности.

«За серьезные травмы можно получить до двух миллионов. К примеру, за сломанную руку будет около 150 тысяч рублей», – добавил собеседник агентства.