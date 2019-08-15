РИАМО - 15 авг. На закрытом участке Сокольнической линии Московского метрополитена будут дежурить более 200 сотрудников подземки, сообщил журналистам в четверг первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«Будет дежурить более 200 сотрудников метрополитена в постоянном режиме, они покажут, как пройти до компенсационных автобусов, которые будут работать на всем участке линии», - сказал Латыпов.

По его словам, уже размещено более 1,8 тысячи информационных щитов и более 600 плакатов.

С 18 по 24 августа включительно для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Ограничения нужны, чтобы закончить проходку юго-западного участка строящейся Большой кольцевой линии метро.

В районе закрытых станций пустят компенсационные маршруты. КМ1 свяжет станцию метро «Университет» с «Саларьево», КМ2 — «Саларьево» с «Коммунаркой». Автобусы будут останавливаться у всех закрытых станций. Для транспорта выделили 16 километров полос, эти участки закрыты для обычных автомобилей.